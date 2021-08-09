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Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ön saha tamam

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, iç tetkik programının ön saha ziyareti tamamlandı.

KÜTAHYA 09.08.2021, 12:03
Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ön saha tamam

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, iç tetkik programının ön saha ziyareti tamamlandı.

İç tetkik süreci hakkında bilgi veren Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Bahar Çelik, “İç tetkik sürecinin tamamlanması SKS-ADSH Akreditasyonu’nun alınması açısından önem arz ediyor. Bu nedenle iç tetkik sürecini çok önemsiyoruz” dedi.

Ağustos sonunda saha ziyaretinin tamamlanması planlanan iç tetkik süreci; İç Denetçi Mustafa Taşdelen Başkanlığı’nda, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik, Dt. Özlem Arık ve Mali Hizmetler Uzmanı Osman Efe Şahin tarafından yürütülüyor.
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