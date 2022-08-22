Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz, göreve başladı

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdürü iken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğüne atanan Bayram Ersöz yeni görevine başladı.

Bayram Ersöz’ü makamında ziyaret eden Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yeni görevinde başarılarının daim olması dileklerini iletti. Ziyarette Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir ile Etüt Proje Başmühendisi O.Gökhan Soyak’da yer aldı.

Şube Müdürü Bayram Ersöz, yeni görev yeri olan Kütahya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı Bölge Müdürü Birol Dündar ve Bölge Müdür Yardımcılarına teşekkürlerini iletti.