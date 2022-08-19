Ağaçköy Mesire Alanı yenilendi

Kütahya’da su ve doğanın bir araya geldiği ender noktalardan birisi olan Ağaçköy’te Kütahya Belediyesi tarafından restore ve bakım çalışmaları yapılan Ağaçköy Restaurant ve Mesire Alanı’nın açılışı yapıldı.

Ağaçköy Restaurant ve Mesire Alanı’nı açılış töreninde selamlama konuşması yapan Ağaçköy Mahalle Muhtarı Mehmet Işık, “Ağaçköy Restaurant ve Mesire Alanının hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediyenin sosyal tesisleri olarak değerlendirdiği mekanların yenilenmesi ve Kütahya’ya yakışan, daha kaliteli hizmet verebilecek hale getirilmesi için önemli çalışmaların yapıldığını söyledi. Başkan Işık; “Başta Bengisu sosyal tesislerimiz olmak üzere, Çamlıca, Döner Restaurant, Hisar Kır Kahvesi, fitness salonları gibi mekanlarımızda yıllık 250 bine yakın hemşehrimizi ağırlıyoruz. Bu tesislerimizde 200’e yakın memleketimizin çocukları çalışıyor. Burası dahil olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 6 milyon TL kaynağımızı bu tesislerin ayağa kalması için harcama yaptık. Helali hoş olsun. Yenilenen her tesisimiz hemşehrilerimiz tarafından hem beğeni kazanıyor, hem de şehrimize gelen misafirlerimizi yüzümüzün akı ile götürebileceğimiz bir alan olarak değerlendiriliyor” şeklinde konuştu.

"36 adet barbekü tadilatı ve yenilemesi yapıldı"

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan ve 50 dekar alan üzerine kurulu olan Ağaçköy Restaurant ve Mesire Alanını bir milyon TL öz kaynak ile ayağa kaldırıldığını ifade eden Başkan Işık, “Yaklaşık burada 20 kişi istihdam ediliyor. Restauranta entegre edilen fırın, mutfak ve çay ocağı gibi üretim alanları yapıldı. Teras ve bahçede yaklaşık 100 kişi, kapalı alanda 50 kişi olmak üzere 150 hemşehrimize hizmet verecek şekilde kapasite genişletildi. 70 araç kapasiteli açık otopark yapıldı. 36 adet barbekü tadilatı ve yenilemesi yapıldı. Tesisin tamamına şebeke suyu temini yapıldı. Geniş çaplı çevre temizliği, ağaç budaması ve peyzaj çalışması yapıldı. Piknik ve restaurant alanının tamamında aydınlatma çalışması yapıldı. Bay- bayan lavaboları ve mescitleri yenilendi. Çocuk oyun alanları yeniden yapıldı. Tesisleri yapmak çok önemli, ama sonrası daha önemli. Bu şehre kazandırılan tesisin yaşaması çok önemli. Bunun için korunması, çevrenin temiz tutulması ve sahiplenilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Işık açılışı yapılan Ağaçköy Restaurant ve Mesire Alanın hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Alim Işık’ın konuşmasının ardından yapılan dua ve kurban kesimi ile, açılış kurdelesi il protokolü tarafından kesildi.