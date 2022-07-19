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Ağaçköy mesire alanı açılıyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, halk arasında regülatör mesire alanı olarak bilinen Ağaçköy mesire alanında incelemelerde bulundu. Başkan Işık, tamamen yenilenen mesire alanının yakında açılışının yapılacağını ifade etti.

KÜTAHYA 19.07.2022, 08:39
Ağaçköy mesire alanı açılıyor

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, halk arasında regülatör mesire alanı olarak bilinen Ağaçköy mesire alanında incelemelerde bulundu. Başkan Işık, tamamen yenilenen mesire alanının yakında açılışının yapılacağını ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Ertuğrul Cevahir ile birlikte Ağaçköy mesire alanında yapılan yenileme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yakın zamanda mesire alanının açılışının yapılacağını ifade etti.

Çocuk oyun parkından, odun ateşi fırınına, sosyal donatılardan markete, barbekü ve oturma gruplarından kapalı oturma alanında kadar baştan aşağıya yenilenen Ağaçköy mesire alanı, Kütahya’nın en gözde mesire alanı olmaya aday olduğu belirtildi.

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