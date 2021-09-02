banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Twitter'dan yeni özellik: 'Süper takip' nedir?
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Akıncı’nın mezuniyetini Ankara Havası ile kutladılar
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu
Suudi Arabistan’da ilk: Kadın askerler mezun oldu

Afrika-Asya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü Elsayed’ten Rektör Uysal’a ziyaret

Afrika-Asya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü Prof. Dr. Ashraf Abdelrafea Mohamed Elsayed, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ı ziyaret etti.

KÜTAHYA 02.09.2021, 13:38
Afrika-Asya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü Elsayed’ten Rektör Uysal’a ziyaret

Afrika-Asya Üniversiteler Birliği Genel Müdürü Prof. Dr. Ashraf Abdelrafea Mohamed Elsayed, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, DPÜ ile Afrika-Asya Üniversiteler Birliği arasında iş birliği yapılabilecek konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme tarafların karşılıklı iyi niyet dileklerini sunmasının ardından sona erdi.

“Afrika-Asya Üniversiteleri Birliği”

16 Temmuz 2017’de İslamabad’daki Uluslararası İslam Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda oluşturulan Afrika-Asya Üniversiteleri Birliği, bugün Pakistan İslam Cumhuriyeti, Mısır, Sudan Cumhuriyeti, Malezya, Maldivler Cumhuriyeti, Brunei Sultanlığı, Endonezya, Bangladeş, Uganda, Tayland, Çad, Sri Lanka, Türkiye, Nijerya ve Irak ülkelerinden 26 üniversite ve iki vakıf temsilcisinin katılımıyla hayata geçti.

Yorumlar (0)
31°
açık