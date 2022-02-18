AFAD Müdürü Artun, Çavdahisar’da yanan evde incelemelerde bulundu

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Çavdarhisar ilçesinde iki gün önce çıkan yangında yanan ahşap evde incelemelerde bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, ilçeye bağlı Akpınar Köyünde iki gün önce çıkan yangın sonucu oturulamaz hale gelen Mustafa Bozkurt’a ait iki katlı ahşap evde incelemelerde bulundu. Müdür Artun, yangınla ilgili Köy Muhtarı Yılmaz Yıldırım’dan bilgi aldı.