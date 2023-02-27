Kütahya Tavşanlı’nın mesire alanlarından birisi olan Ada mesireliği, bahar aylarına hazırlanıyor. Adronos Çayı’nda sazlıklar temizleniyor. Kütahya Valisi Ali Çelik’in destekleriyle DSİ tarafından Tavşanlı’ya gönderilen sazlık temizleme makinesi yaklaşık 20 gün Ada’da çalışacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kütahya Valiliği, DSİ İl Müdürlüğü ve Tavşanlı Belediyesi ortaklığı ile Adranos Çayı’nın Ada mesireliği ve devamımda zeminin toprak ve çamurdan kurtarılması, ağaç köklerinin ve ağaçların temizlenmesi işine başladık. Katkıları için Kütahya Vali’miz Ali Çelik beye ve DSİ Bölge Müdürlüğünü temsilen İl Müdürümüz İbrahim Kabak beye teşekkür ediyorum. Bahar aylarında Ada Mesireliği tüm ihtişamıyla vatandaşlarımızı bekliyor olacak” denildi.