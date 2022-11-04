Acemi eğitimini tamamlayan erler yemin etti

Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen 2022-3C tertip yükümlü erlerin yemin törenine katıldı.

Yemin töreni; sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Eğitimlerini tamamlayan 600 askerin Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etmesiyle sona erdi.

Vali Ali Çelik, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz eğitimlerde başarılı olan erlere ödülleri ve ailelerine hediyeleri verildi.