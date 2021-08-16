Abdullah Buğra Koçlar çeşmesi açıldı

Belediye Başkanı Alim Işık, 2015 yılında trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Buğra Koçlar anısına yaptırılan çeşme açılışına katıldı.

2015 yılında trafik kazası sonucunda yaşamını kaybeden Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Buğra Koçlar anısına Kütahya Kalesi girişine yaptırılan çeşme açılış programına katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, genç yaşında vefat eden Abdullah Buğra Koçlar’a bir kez daha Allah’tan rahmet diledi. Başkan Işık, açılışta yaptığı konuşmasında hayırlı bir hizmet için bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Işık, “Emeği geçen herkeste Allah razı olsun. Şehidimizin annesinin ve babasının isteğiydi bu çeşme. Gerekli izinlerimizi aldıktan sonra şehidimize layık olacak şekilde, en güzel mimari ile bize yakışan ve Koçları’ın ruhuna yakışan güzel bir hayrat oldu. Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Işık, Abdullah Buğra Koçlar’ın babası Ali Koçlar, Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Akkoç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte çeşmenin açılışını gerçekleştirdi.

Çeşme açılış programının ardından, Hezar Dinari Kültür Merkezinde Kütahya Ülkü Ocakları tarafından organize edilen Prof. Dr. Erol Güngör Akademisi Ödül Törenine katılan Başkan Işık, “Pandemi şartlarında bile yardım hareketini azaltmayan, vatandaşımızın hizmetine koşan, gençlerimizin, yaşlılarımızın hizmetine koşan herkes, burada olsun ya da olmasın, adının geçmesinden büyük onur duyuyor. Vefat eden Ömer Aşman abimizin adına, kızı Ayşe Aşman’a ödül vermek beni duygulandırdı. Allah aramızdan ayrılanlara gani gani rahmet eylesin. Birlikte olan siz değerli kardeşlerime sağlık ve sıhhatli ömürler diliyorum. Milletin hizmetinde olmanın onuru herhangi bir ödülle ölçülmüyor. Biz ödül almasak ta, hizmete, hayır işine ve bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.