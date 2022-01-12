64 vatandaşın talepleri dinlendi

Vali Ali Çelik, Halk Günü Toplantısı’nda 64 vatandaşın taleplerini dinledi. Vali Çelik, devletin imkânları çerçevesinde vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturma gayretinde olduklarını söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, her ay düzenlenen Halk Günü Toplantıları kapsamında vatandaşların sorunlarına çözüm aradı.

Kütahya Valiliği tarafından her ay düzenlenen “Halk Günü Toplantısı” Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Talep ve sorunlara hızlıca çözüm üretilmesi için kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda vatandaşlarla tek görüşen Vali Ali Çelik; istek, talep, öneri ve şikâyetleri dinledi, not aldı.

64 vatandaşın talep ve önerilerinin hızlıca sonuçlandırılması için ilgili müdürlere talimat veren Vali Çelik, kendisine iletilen her konunun takipçisi olacağını söyledi.