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50 bin ‘Kur’an Bülbülü’nün annesi hakka yürüdü
SİMAV’IN, ÖNEMLİ MANEVİ DEĞERLERİNDEN BİRİ OLAN HAFIZ EMİNE TAKAK VEFAT ETTİ.
KÜTAHYA 22.08.2020, 10:25
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Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Boğazköy’deki Kur’an Kursu’nda yüzlerce hafızın yetişmesinde emeği bulunan Hafız Hasan Takak hocanın eşi Hafız Emine Takak (80) vefat etti.
Simav’a 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazköy’deki evinde başladığı hafız yetiştirme çalışmaları sırasında yaklaşık 50 bin kişiye Kur’an-ı Kerim okumayı öğrettiği bilinen hafız Hasan Takak’ın (82) eşi hafız Emine Takak’ın yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybettiği bildirildi.
Hafız Emine Takak’ın, Türkiye’nin bir çok il, ilçe belde ve köyünde görev yapan 2 bin 500 din görevlisi, 350 hafız ile 50 bin Kur’an-ı Kerim talebesinde emeği bulunuyor. Hafızların ve Kur’an bülbüllerinin annesi hafız Emine Takak Boğazköy kabristanında toprağa verildi.
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