Kütahya Belediyesinin 2021 Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği ‘5 Dakikada Kütahya Vlog’ yarışması sonuçlandı.

‘5 Dakikada Kütahya Vlog’ yarışmasında seçici kurul tarafından değerlendirilen eserler arasında, birinciliği Mustafa Sözer, ikinciliği Yasin Yılmaz, üçüncülüğü Mustafa Bakır ve teşvik ödülünü ise Ali Osman Olgun kazandı.