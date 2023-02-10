40 depremzede Kütahya’da

Kütahya Belediyesi, Kahramanmaraş, Elbistan ve Osmaniye’ye gönderdiği Ulaşım Destek Aracı ile Kütahya’ya gelen depremzedeleri, Belediye Başkanı Alim Işık ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası belediyenin başlattığı yardım kampanyasının yanında, deprem bölgesinde olan görevliler tarafından Kütahya’ya geirilmeleri için gönderilen Ulaşım Destek Aracı, Kütahya’ya sağ salim döndü.

Kahramanmaraş, Elbistan ve Osmaniye’den gelen 40 depremzedeye ’hoş geldiniz’ diyen Başkan Işık, vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu. Başkan Işık, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa süre içinde karşılanacağını ifade etti.