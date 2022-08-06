4. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi DPÜ’de gerçekleşecek

Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde Elazığ’da düzenlenen ve Dumlupınar Üniversitesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Öğr. Gör. Ahmet Danış ve Öğr. Gör. Bülent Buldu tarafından temsil edildi.

DPÜ AFAMER’den yapılan açıklamada, “22 Aralık 2021 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, AFAD tarafından 39 üniversitenin 42 adet Afet ve Acil Durum Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi ile Ankara Gölbaşı’nda bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda merkezlerin ortak bir bilişim altyapısıyla yaptıkları çalışmaların, hazırlanan yayınların, yapılması planlanan toplantı, çalıştay, seminer ve benzeri bilgilerin paylaşılması amacıyla platformun kurulmasına karar verildi. 17 Mayıs 2022 tarihinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Yunus Sezer başkanlığında 35 üniversitenin 37 adet Afet ve Acil Durum Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü ile AFAD Başkanlık yerleşkesinde değerlendirme toplantısı düzenlenmişti. Toplantıda, AYMEP ile ilgili müdürlerin görüşleri alınmış ve ortak yürütülebilecek projelerin istişareleri yapılmıştır. AYMEP bu toplantıda Türkiye’nin en büyük akademik platformu olarak kurulmuştur ve bir sonraki toplantının AFAD eş güdümünde Fırat Üniversitesi yerleşkesinde yapılmasına karar verilmişti. 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde Fırat Üniversitesinde yapılan AYMEP toplantısında 5 adet çalışma teması belirlenmiş, alt komisyonları oluşturulmuş ve şu kararlar alınmıştır. 4. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresinin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına,4. AYMEP toplantısının talip olan üniversiteler arasından AFAD Başkanlığının belirlemesine ve toplantının Eylül Ayı içerisinde yapılmasına, 4. AYMEP toplantısının gündem maddelerinin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin AFAD İl Müdürlüğü ile beraber yürüttüğü Avrupa Birliği Projeleri hakkında Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜN’ün sunum yapması, Konya Teknik Üniversitesi’nin AFAD İl Müdürlüğü ile beraber yürüttüğü Ulusal Projeler hakkında Prof. Dr. Fethullah ARIK’ın sunum yapması, alt çalışma komisyonlarının AYMEP toplantısına kadar olan dönemdeki çalışmaları ile ilgili sunum yapmaları, afet eğitimi, afet terimleri sözlüğü, afet ve acil durum öğrenci toplulukları, arama kurtarma ve yıkıntı atıkları mevzuatı hakkında çalışma temalarının görüşülmesi ve uygun olması halinde alt komisyonlarının oluşturulması, yeni çalışma temaları önerilerinin alınması ve uygun olanlar için alt komisyonlarının belirlenmesi, AFAD’ın ihtiyaçlarının tespiti çalışmaları” ifadelerine yer verildi.