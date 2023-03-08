4-6 Kur’an kursu öğrencileri depremzedelere harçlıklarını, oyuncaklarını ve kitaplarını bağışladı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 4-6 yaş Kur’an Kursunda eğitim gören öğrenciler, deprem bölgelerindeki arkadaşlarına kumbaralarındaki harçlıklarını, oyuncaklarını ve okuma kitaplarını bağışladılar.

Örnek davranışlarından dolayı minik öğrencileri tebrik eden İlçe Müftüsü M. Emin Olgun,” İlçemiz 4-6 yaş Kur’an Kursunda eğitim gören yavrularımız, deprem bölgelerindeki minik kardeşlerini unutmadılar ve acılarını bir nebze olsa hafifletmek için evlerinden getirdikleri sağlam oyuncaklarını, okuma kitaplarını ve kumbaralarındaki harçlıklarını bağışladılar. Depremzede kardeşleri adına onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.