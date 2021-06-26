32 yaşında engelli Fatma Gül, ilk defa doğum günü kutladı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Gül, hayatında ilk defa doğum gününü kutladı.

Recep Tayyip Erdoğan sevdasını her zaman dile getiren Fatma Gül, doğum gününü kutlamasına vesile olan AK Parti Çavdarhisar Kadın Kolları Başkanı Serpil Kaya’ya teşekkür etti.

Kızının 32 yıldır ilk defa doğum günü kutladığını ve çok sevindiğini belirten Anne Hatice Gül, ’’Her gün komşumuz Serpil Kaya’nın işlettiği pastaneye geliyor. Burada vakit geçiriyor. Oturulan bölümde doğum günü partilerine bakıp seviniyordu. Serpil hanım onu hep el üstünde tutar ve yedirir içirir. Kızımın doğum günü olduğunu başkanımız Serpil Kaya’ya söyledim. Oda kızım için doğum günü kutlaması düzenledi. 32 yıldır ilk defa doğum günü kutlayan kızım çok mutlu oldu. Pasta üzerinde mumları üflerken dileğini sorduk. Zihinsel Engelli olmasına rağmen ’’Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanım, ben onu görmek istiyorum’’ dedi ve mumları üfledi. Ben maddi durumu iyi olmayan ve kızıma devletimizin verdiği parayla bakan biriyim. Allah devletimizden razı olsun. Evimiz çok eski ve rutubetli. Sağlıklı yaşayabileceğim bir ev devletimizden isteğim. AK Parti Çavdarhisar Kadın Kolları Başkanım Serpil Kaya’ya kızıma böyle bir mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ederim’’ dedi.