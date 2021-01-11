30 bin litre kapasiteli taşıma tankı

Kütahya İl Özel İdaresi, kendi bütçesinden 30 bin Litre kapasiteli Bitüm taşıma tankını araç parkına kattı.

Kütahya İl Özel İdaresi ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığı bütçe desteği ile yatırım teşvik belgesi kapsamında 1 adet 13 + 1.5 m3 kapasiteli, 2 adet 6 + 1 m3 kapasiteli çöp toplama kamyonunu da araç parkına kazandırarak araç parkının gücüne güç kattığı belirtildi.