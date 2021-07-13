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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama hazırlıkları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Dumlupınar’da yapılacak kutlamalar konuşuldu.

KÜTAHYA 13.07.2021, 08:58
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama hazırlıkları
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Dumlupınar’da yapılacak kutlamalar konuşuldu.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Bu yılki kutlamalarda daha fazla neler yapabiliriz konusunu konuşmak için Dumlupınar Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Kaymakamlığımız ile Kütahya Muharip Gaziler Derneği, Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği, Uluslararası Germiyan kültür edebiyat sanat ve Bilim Derneği ve Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği Başkanlarına, ayrıca Kütahya motosiklet gurubu ekipleriyle bir araya geldik. Kuruluşun ve kurtuluşun ilçesi Dumlupınar için zaman ayırdıkları için sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim’’ ifadelerini kullandı.
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