Belediye Başkanı Alim Işık, yapımına başlanan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatında incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda temeli atılan ve önümüzdeki yıl Cumhuriyet’in ilanının 100. yılında açılması planlanan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki hummalı çalışmalar devam ediyor. Başkan Alim Işık, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Toplam 300 fore kazığın çakılacağı inşaat alanında 25 günde 30’dan fazla fore kazık çakma işlemi gerçekleştirildi.

Projenin tamamlanmasıyla Ulu Cami İş Merkezi’nde bulunan esnaflar mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigarı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.