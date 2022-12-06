"30 Ağustos İş Merkezi şehre değer katacak"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda temeli atılan ve Cumhuriyet’in ilanının 100. yılında açılması planlanan 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı inşaatındaki çalışmaları devam ediyor. Toplam 300 fore kazığın çakılacağı temel alanındaki fore kazık çakma işlemleri sürüyor. Planlanan programın önünde giden ekipler, şehre geleceği için büyük önem arz eden proje için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Projenin tamamlanmasıyla Ulu Cami İş Merkezi’nde bulunan esnaflar mağdur edilmeden 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı’na taşınacak. Ulu Cami İş Merkezi ise yıkılarak, ecdat yadigarı Ulu Cami ortaya çıkarılacak ve yeşil bir alanla dünyaya açılacak.