3 köyde devam eden çalışmaları incelediler

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve beraberindeki heyet, ilçeye bağlı 3 köyü ziyaret ederek devam eden yatırımları inceledi.

Ziyarete, İl Genel Meclis üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel ve İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Alkan katıldı.

Yapılan ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet, köylerde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alıp, değerlendirmelerde bulundu, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Korona virüs salgını ile ilgili uyarılarda bulunan Kaymakam Çiçek, ’’Kurallara uyarsak kısa sürede bu salgını tamamen atlatıp yeniden eski günlerimize döneceğiz. Sizlerden isteğim devletimizin belirlediği kuralların dışına asla çıkmamanız ve aşı sırası geldiğinde aşınızı yaptırmanızdır’’ dedi.