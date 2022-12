Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Müdürü Şaban Başyiğit, dünya nüfusunun onda birinin temiz suya ulaşamadığını bildirdi. Başyiğit, İHH’nın 22 yılda 41 ülkede yaklaşık 12 bin su kuyusu açtığını ifade etti.

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık bin çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Başyiğit, "Yaklaşık 2 milyar insanın içtiği su hijyen kurallarına uymuyor. Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık bin çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. Temiz su kaynaklarının azalmaması için ciddi ve uygulanabilir önlemler alınmazsa insanların karşı karşıya olduğu tehlikeler daha da artacak. Özellikle Afrika ve Asya bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor" dedi.

"Bir su kuyusu açtır, susuzluğa çare ol"

Kütahyalı hayırseverlerin katkısı ile, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği’nin 101 suyu kuyusu açtığını dile getiren Başyiğit, "İHH bu sorunun önüne geçebilmek için bugüne kadar 41 ülkede yaklaşık 12 bin su kuyusu açtı. Her bölgenin şartlarına göre hayata geçirilen su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu. Kütahya İHH olarak, bugün Çad’ta 3, Togo’da 2, Uganda, Gana ve Kenya’da da bir olmak üzere toplam 8 adet su kuyumuzu hizmete açmış bulunmaktayız. Kütahyalı hayırseverlerimizin katkılarıyla bugüne kadar Kütahya’dan 101 adet su kuyusu açtık. Su kuyusu açtırmak isteyen bağışçılarımız dernek binamıza, Sevgi Yolu’ndaki İHH standımıza başvurabilir veya banka hesap numaralarımıza bağışlarını yapabilirler. Kampanyalarımıza ilgi gösteren ve bizleri bu çalışmalarda yalnız bırakmayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.