2022-2023 Futbol Sezonu’na “Şehit Sancaktar Mehmetçik Sezonu” adı verildi

Büyük Zafer’in 100. yılı sebebiyle sezonun Şehit Sancaktar Mehmetçik’e adandığını söyleyen Vali Ali Çelik istişareler sonucu alınan karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Büyük Zafer’imizin 100. yılına, Şehit Sancaktar Mehmetçik adına yakışır bir sezon olmasını diliyorum” dedi.

Sporda dönüşüm ve altyapının güçlendirilmesiyle son dönemde büyük kazanımlar elde edildiğini belirten Vali Ali Çelik, “Gençlerimize imkan sunulup alan açıldığı zaman başarabileceğine hep birlikte şahit oluyoruz. Yüzmeden atletizme, haltere kadar birçok farklı alanda ciddi dereceler elde ettik. Bunlar ülkemiz açısından çok memnuniyet verici” dedi.

Spor altyapısı ve spor kültürünün geliştirilmesinin yöneticilerin başat sorumluluk alanı olduğunu ifade eden Vali Çelik, “bu anlamda Kütahya’da çok güzel işler yapılmış, yapılmaya da devam ediliyor. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin sporun yaygınlaştırılmasına ilişkin bakış açısı, çalışmaları çok değerli. Hemen hemen tüm ilçelerimizde nizami sentetik çim sahalar tamamlanmış durumda. Bu çalışmalar sadece futbola dönük değil atletizm branşında da yapılmış. Türkiye’deki en nitelikli atletizm sahalarından biri ilimizde. Atletizmin yaygınlaşması için ilimizin tüm karar alıcıların iş birliğinde sorunları çözmek, ihtiyaçları karşılamak için çalışma azmindeyiz” diye konuştu.

Sporun temel amacının gençlerdeki bedensel ve ahlaki niteliklerin geliştirilmesi olduğunun altını çizen Vali Çelik, bunun bir süreç ve iş birliği gerektirdiğini söyledi ve herkesten destek istedi.

Toplantıya Vali Ali Çelik’in yanı sıra Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, kulüp yöneticileri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.