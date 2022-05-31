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18 yaşındaki genç girişimciyi TKDK destekleyecek

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine yatırım yapacak olan 18 yaşındaki genç girişimci Mustafa Çayır Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenecek.,

KÜTAHYA 31.05.2022, 10:56
18 yaşındaki genç girişimciyi TKDK destekleyecek

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine yatırım yapacak olan 18 yaşındaki genç girişimci Mustafa Çayır Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenecek.,

En genç girişimciyle sözleşme imzalarken daha da heyecanlı olduklarını söyleyen TKDK Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar,” Gençlerimize destek vererek enerjilerine ortak olmak çok gurur verici. 18 yaşında olan Mustafa Çayır Altıntaş ilçemizde yatırımını gerçekleştirerek, desteğini alacak ve çevresine örnek olacak. Kendisine ve Kütahya’mıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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