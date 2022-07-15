AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, "15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız

ve unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Erenler, "Hainleri asla affetmeyeceğiz.Türkiye aşkına destan yazan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.