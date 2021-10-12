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1453 Konutlarında peyzaj çalışması

Kütahya’nın yeni gözde yerleşim alanlarının başında gelen 1453 Konutları çevresinde peyzaj çalışması yapıldı. Yapılan çalışmanın yanı sıra Kütahya’daki tüm parklarda temizlik çalışması eş zamanlı olarak başlatıldı.

KÜTAHYA 12.10.2021, 16:17
1453 Konutlarında peyzaj çalışması

Kütahya’nın yeni gözde yerleşim alanlarının başında gelen 1453 Konutları çevresinde peyzaj çalışması yapıldı. Yapılan çalışmanın yanı sıra Kütahya’daki tüm parklarda temizlik çalışması eş zamanlı olarak başlatıldı.

Kütahya’nın yeni yaşam alanı olarak cazibe merkezi haline gelen 1453 konutları ve çevresinde peyzaj çalışması yapıldı. Çim bakımı, park temizliği ve genel temizliği yanı sıra yapılan diğer çalışmalarla 1453 konutları ve çevresi görsel güzelliğe kavuştu.

1453 konutlarında yapılan çalışmaların yanı sıra tüm çocuk oyun parklarında temizlik çalışması başlatıldı.

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