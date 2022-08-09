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11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Hisarcık’ta yakalandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

KÜTAHYA 09.08.2022, 19:47
11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Hisarcık’ta yakalandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. (42) isimli şahsın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyüne geleceği bilgisine ulaşıldı. Jandarmanın köye yaptığı operasyon sonucu yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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