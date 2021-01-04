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11 bin nüfuslu ilçe sis denizinde kayboldu
Kütahya’nın Emet ilçesi, çok nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu.
KÜTAHYA 04.01.2021, 10:02
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Kütahya’nın Emet ilçesi, çok nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu.Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah saatlerinde ilçeye deniz kenarında bir şehir görünümü verdi. 11 bin nüfuslu ilçenin bazı mahallelerini içine alan yoğun sis, vatandaşların sosyal medyada fotoğraf paylaşımlarında, deniz kenarında bir şehir görünümü oluşturdu. Bu görüntü sosyal medyada en çok beğenilen fotoğraf olurken böyle bir olayın daha önce yaşanmadığı belirtildi. Sisten dolayı görüş mesafesi, ilçe merkezinde sabah saatlerinde 10 metreye kadar düştü.
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