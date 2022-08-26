102 kritik noktaya 194 kamera yerleştirilecek

Kütahya’da kırsal alandaki 102 kritik noktaya yüksek çözünürlüklü 194 kamera yerleştirilecek. 7/24 güvenliğe katkı sağlayacak sistemin Türkiye’de il olarak ilk kez Kütahya’da uygulandığını belirten Vali Ali Çelik, “Suç ve suçluyla mücadelemizde ciddi anlamda güç katacak” dedi.

Vali Ali Çelik, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yapılan Yapay Zekâ Destekli Saha Güvenlik Yönetim Sistemleri (SGYS) projesinin son durumu hakkında İl Jandarma Komutanlığı Muharebe, Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu’dan bilgiler aldı.

Huzur ve güven şehri Kütahya’da, jandarma sorumluluk bölgesinde yer alan 102 kritik noktaya yüksek çözünürlüklü 194 kamera yerleştirileceğini aktaran Vali Ali Çelik, “Proje, il olarak ilk defa Kütahya’da bir bütün olarak uygulanıyor. İlk 49 kamera, belirlenen noktalara yerleştirildi ve çalışmaya aktif olarak başladı. Jandarma Genel Komutanlığı ve ASELSAN’ın ortak yürüttüğü projede, kameralar hem KGS hem de PTS özelliğini aynı anda taşıyor. İş zekâsı programıyla onlarca senaryo üzerinden analizler yapılabilecek, geliştirmeye açık bir altyapı sunacak. Suç ve suçluyla mücadelemizde ciddi anlamda güç katacak” diye konuştu.

İldeki güven ve huzur ortamına katkı sağlayacak projenin son durumu hakkında bilgiler alan Vali Çelik’e İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve İGM üyeleri eşlik etti.