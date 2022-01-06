10 kez kan bağışlayan Mustafa Şen’e bronz madalya ve berat

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 10 kez kan bağışında bulunan Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen’e Kütahya Kızılay Kan Merkezince bronz madalya ve beratı verildi.

Kütahya Kızılay Kan Merkezi sorumlusu Dr. Mahmut Ulusoy, 10 kez kan bağışında bulunan düzenli bağışçı Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen’e bronz madalya ve bronz madalya beratı vererek kendisine teşekkür etti.

Dr. Ulusoy, kan ihtiyacı olan hastalar için sağlıklı vatandaşları kan bağışına davet etti.