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Kuraklığın ardından camilerde topluca yağmur duası yapıldı

Güncel 11.12.2020, 13:59
Kuraklığın ardından camilerde topluca yağmur duası yapıldı
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Türkiye'de cuma namazın ardından topluca camilerde yağmur duası yapıldı. Yapılan duaya yoldan geçen bazı vatandaşlar da "âmin" dedi.