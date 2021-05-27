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Kuraklığa karşı geliştirilen buğday genotipleri tescil yolunda
Güncel
27.05.2021, 12:53
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Sivas’ta bilim insanlarının bir araya gelerek geliştirdiği kuraklığa dayanaklı bitkiler tescil yolunda ilerliyor.
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