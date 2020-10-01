Zula Süper Lig’de Galatasaray adı tescilleniyor

Dünya genelinde 100’den fazla ülkede 11 dilde, 30 milyon oyuncusu bulunan, yüzde 100 Türk yapımı Zula, Türkiye’nin dünya çapındaki yıldızı Galatasaray ile espor takımının isim tescilini ve esporun gelişimine yönelik ortak çalışmaları içeren önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısı ve imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü adına Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray SK Espordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar'ın, InGame Group adına da Kurucu Ortak ve CEO’su Burak Gözalan ve InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp’in, katılımıyla gerçekleştirildi.

Sporun ve esporun en iyilerini buluşturan bu işbirliği ile Galatasaray’ın, Zula Süper Lig’de yer alan “Galatasaray Zula Espor Takımı” adı altındaki takımı, Zula nezdinde tescil edilmiş oluyor. Anlaşma çerçevesinde, Galatasaray’ın lisanslı ürünlerinin Zula oyun içinde satılması, 2020-2021 futbol sezonunda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray Zula Espor Takımı’nın yer alacağı espor etkinlikleri düzenlenmesi, Galatasaray’ın sosyal medya hesapları, Galatasaray TV ve resmi kulüp dergileri gibi iletişim mecralarında çalışmalar yapılması gibi esporun gelişimine yönelik ortak projeler öngörülüyor.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay:

“Futbolda olduğu gibi esporda da 4 yıldızı alacağız”

Basın toplantısında konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bugün InGame Group ile dünyaya mal olmuş yüzde 100 Türk markası Zula Oyun özelinde önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, bu iş birliği ile her iki markanın da önemli kazanımlar elde edeceğini vurguladı.

Yusuf Günay, “ Galatasaray Espor, kuruluşundan bu yana Zula Süper Lig’de yer alıyor. Son 5 sezonun 4’ünde arka arkaya şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attık ve Süper Lig kuralları çerçevesinde 2 yıldız almaya hak kazandık. Bundan sonraki Zula Süper Lig sezonlarında da şampiyonluğa adayız. Futbolda olduğu gibi esporda da Zula Süper Lig’de Galatasaray Espor olarak kısa sürede 4 yıldızı kazanacağız. Bu iş birliği anlaşması ile espora önemli bir katkı sunacağımıza inanıyoruz. Anlaşmanın hem Galatasaray’a hem Zula’ya hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Galatasaray SK Espordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar:

“İş birliğimiz her yıl büyüyerek ve gelişerek devam ediyor”

Esporun gelirlerinin dünyada oyun sektörününün büyüklüğünün 150 milyar dolara ulaştığını belirten Galatasaray SK Espordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar da, esporun bu pastadan 1 milyar dolarlık paya sahip olduğunu anlattı.

“Galatasaray Espor olarak Zula, faaliyet alanımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. InGame

Group ile ortaklığımız 3 yıldır sürüyor ve bu iş birliğimiz her yıl gelişerek ve büyüyerek devam ediyor. Bu sezon, güçlü transferlerle çok iyi Galatasaray Zula takımı oluşturduk. Bu sezon da Zula Süper Lig’de şampiyonluğa adayız. Taraftarlarımızdan da, Zula’da oyun içi ürün alıyorlarsa, lisanslı Galatasaray ürünlerini almalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

InGame Group Kurucu Ortak ve CEO’su Burak Gözalan:

“Türkiye’de espora ve esporculara en fazla yatırım yapan kurumların başında geliyoruz”

InGame Group Kurucu Ortak ve CEO’su Burak Gözalan da, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden Galatasaray ile iş birliklerinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi. Tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli oyun Zula ile sadece dünya çapında başarılı bir oyun yaratmadıklarını, özellikle kurdukları Zula Süper Lig ile esporda da başarılara imza attıklarını vurguladı.

Espor alanında 2 yılda yaptıkları 10 milyon TL’lik yatırım ile sektöre öncülük ettiklerini belirten Gözalan, 2019 yılında İstanbul’un merkezi Taksim’de Avrupa’nın en büyük espor merkezi olan Nonstop Zula Espor Merkezi’ni hizmete açtıklarını, kurdukları Zula Süper Lig’in espor severler tarafından her geçen gün büyüyen bir ilgiyle takip edildiğini anlattı.

Burak Gözalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zula espor ligleri, Türkiye’de espor liglerinde verilen en büyük ödül havuzuna sahip. Organize ettiği espor müsabakalarını başladığı günden bugüne kesintisiz ve sürekli büyüterek devam eden Zula, yatırımlarını espor ekosistemine, sporculara ve espor severlere sunuyor. Zula Rekabet Ligi’nde bugüne kadar 1000’den fazla takım ve 10.000 civarı lisanslı esporcu yetiştirerek ve espor ekosisteminde mücadele etmelerine olanak vererek, Türkiye’de esporun gelişimini desteklemeye devam ediyoruz. Ingame Group, tüm bu yatırımları ile Türkiye’de espora ve esporcuya en fazla yatırım yapan kurumların başında geliyor. Hedeflerimize ilerlerken Türkiye’nin dünyada en çok tanınan markası Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığımız iş birliğinin, Türk esporunun gelişimine katkı sağlamakta önemli bir adım olacağına inanıyoruz. “

InGame Group Kurucu Ortağı ve Espordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Genco Alp:

“Ülkemizde espor, 4,5 milyonluk izleyici kitlesiyle önemli fırsatlar barındırıyor”

Genco Alp, Türkiye’nin genç nüfusu nedeniyle esporda büyük potansiyeli bulunduğunun altını çizerek, “Ülkemizde espordan haberdar olan kişi sayısı 32 milyonu, espor taraftarlarının sayısı ise 4,5 milyonu aşmış durumda. Dijital oyun piyasasında dünyada 18. sırada yer alan Türkiye’de, dijital oyunlardan elde edilen toplam gelir 908,8 milyon dolar. Bu alan, gelişime çok açık ve pek çok fırsatlar barındırıyor” dedi.

Zula Süper Lig’in Türkiye’nin 2 resmi espor liginden biri ve tek yerli espor ligi olduğunu vurgulayan Genco Alp, “Zula Süper Lig’in, yeni espor takımlarına açık bir yapısı bulunuyor. Bir alt ligde başarılı olan takımlar ile Zula Süper Lig’in son sıralarına yerleşen iki takımın her sezon sonunda play-out oynamasıyla rekabet tabana yayılıyor. Zula Süper Lig’in karşılaşmaları Youtube’da binlerce kişi tarafından izleniyor.

‘Kadınlar Ligi’ ile Türkiye’de ilk kadın espor ligini başlatan Zula, gelecek dönemde hayata geçireceği ‘Üniversite Ligi’ ile de ilk üniversiteler arası turnuvayı organize etmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin dünya çapında en büyük markası olan Galatasaray’ın Zula Süper Lig’de yer alan Espor Takımı, başarılarıyla adından söz ettiriyor ve tüm takılarımız gibi ligimizin göz bebeği takımlarının başında geliyor.

Galatasaray ve InGame Group’un iş birliği, esporun gelişmesine büyük katkı sağlayacak ve bu alanda yeni ufuklar açılmasının öncülük yapacak. Dünya çapında ilginin her geçen gün arttığı espor alanında, Türkiye’nin bu iki önemli markasının iş birliği, ülkemizin yurt dışında tanıtımı için de büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Basın toplantısında konuşmaların ardından Galatasaray SK adına Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, InGame Group adına Burak Gözalan tarafından iş birliği anlaşması imzalandı. Daha sonra Galatasaray adına Yusuf Günay ve Dorukhan Acar, InGame Group yöneticileri Burak Gözalan ve Genco Alp’e Galatasaray forması hediye etti. Burak Gözalan da, Yusuf Günay ve Dorukhan Acar’a iki yıldızlı Galatasaray Espor Zula forması sundu.

Galatasaray Espor artık 2 yıldız sahibi

Kuruluşundan bu yana Zula Süper Lig’de yer alan Galatasaray Espor, önemli bir başarıya imza attı. Galatasaray Zula Espor Takımı, Süper Lig’de 4 sezon aralıksız rakiplerini yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.

2 şampiyonluk kazanan takıma 1 yıldız verilen Zula Süper Lig’de 2 yıldız birden kazanan Galatasaray Zula Espor, bu başarısını, yıldızların ekleneceği yeni takım forması üzerinde de taşıyacak.