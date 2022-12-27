“Zübeyde Hanım” tiyatro gösterisi Ankara’da sahnelendi

Zübeyde Hanımın hayat hikayesine odaklanan “Zübeyde Hanım” isimli tiyatro gösterisi Ankara’da sahne aldı.

Zübeyde Hanımın hayat hikayesine odaklanan “Zübeyde Hanım” isimli tiyatro gösterisi Ankara’da sahne aldı. Tufan Saraçoğlu tarafından yazılan 75 dakikalık oyunda Zübeyde Hanımın doğumundan ölümüne kadar olan hayatı anlatıldı. Kısmen epik ve bazı bölümleri monolog tarzında hazırlanan oyun 8 aylık bir süreçte hazırlandı. Mustafa Kemal’i oynayan ve oyunun yazarı Tufan Saraçoğlu oyunla ilgili, “Zübeyde hanım tiyatro oyununda Mustafa Kemal’i oynayacağım. Aynı zamanda oyunun yazarıyım. Oyunu hazırlama süreci biraz uzun sürdü. Çeşitli kaynaklardan faydalandık. Objektif olarak yazmaya çalıştık. Modern teknikler kullanarak oyunu sergilemeye çalıştık. Oyunda Zübeyde Hanımın hayat hikayesini anlatıyoruz. Zübeyde Langaza’da doğumundan İzmir’de ölümüne kadar geçen bir süreç. Bu zaman diliminde sinema ve tiyatro oyuncusu Nilüfer hanımla beraber zorlu bir süreç yaşadık. Bu güncel dönemde Zübeyde Hanımı oynayabilmek bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı. Zübeyde Hanımı oynayan Nilüfer Kılıçarslan ise heyecanlı olduklarını ve güzel bir ekiple güzel bir senaryoyu oynadıklarını söyledi.

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