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Zorlu PSM sezona Cem Yılmaz ile başladı

Zorlu PSM, yeni sezonunda “yeni normal”e uygun hale getirdiği salonları ve aldığı önlemlerle sanatseverlerle, yedi ay sonra yeniden buluşmaya başladı.

Kültür Sanat 06.10.2020, 16:39
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Zorlu PSM sezona Cem Yılmaz ile başladı

Geçtiğimiz sezon boyunca Zorlu PSM’de her gösterimi kapalı gişe sahnelenen Cem Yılmaz’ın sevilen şovu ‘CMYLMZ – Diamond Elite Platinum Plus’ yeniden seyirci karşısına çıktı.

Pandeminin etkilerinden dolayı mekandaki etkinliklerini 13 Mart’ta durduran ve 7’inci sezonunu dijital etkinliklerle tamamlayan Zorlu PSM, dünyanın dört bir yanında 5.000’in üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz’ın son şovu ‘CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum – Plus’ ile yeni sezonuna merhaba dedi. Seyirciler, temiz hava kalitesini artırmak amacıyla Zorlu PSM salonlarında yenilenen havalandırma sistemiyle gösterileri izlemeye başladı.

Eğlencenin ve kahkahanın dozunun bir an olsun düşmediği şov boyunca kahkahalar havada uçuşurken, Zorlu PSM’nin tüm alanlarında fiziki mesafe kuralına (1.5m) uyulması için yapılan yönlendirmeler, etkinlik girişlerindeki HES kodu sorgulaması ve %60 doluluk kapasite gözetilerek salon içinde alınan önlemler dikkat çekti.

Gece boyunca seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatan komedyen, yaşanan pandemi dönemi sonrası sanatı ve sanatçıyı destekleyen ve kendisini yalnız bırakmayıp izlemeye gelen seyircisine samimi teşekkürlerini iletmeyi de ihmal etmedi.

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