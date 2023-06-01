Zonguldak’ta Cem Adrian rüzgarı

Ünlü sanatçı Cem Adrian, Zonguldak’ta müzikseverler için sahne aldı.

Hayranlarının büyük sevgi gösterileri eşliğinde Zonguldak Pera’da konserine başlayan ünlü sanatçı Cem Adrian, eski ve yeni şarkılardan oluşan özel bir repertuvara yer verdi. En son Zonguldak’a 2019 yılında geldiğini söyleyen Cem Adrian, çok uzun zaman sonra tekrar müzikseverler ile buluştuğu için teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, "Sarı Gelin", "Ben Seni Çok Sevdim", "Ben Varım", “Kum Gibi”, “Kül” gibi eserleri hayranları ile birlikte söyledi.

Adrian, birbirinden güzel parçaları ile Zonguldaklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Adrian, alanı dolduran binlerce kişinin alkışları eşliğinde konserini bitirdi.