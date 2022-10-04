Ziyaretçilerini mest eden Harput Musiki Müzesi, yoğun ilgi görüyor

Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan Harput Musiki Müzesi, ziyaretçilerini mest ediyor. Harput Musikisinde kullanılan enstrümanların, mumya heykellerin ve karaoke salonunun bulunduğu müze, ziyaretçilere farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ’11 Ana Başlıkta 100 Proje’si arasında yer alan Harput Musiki Müzesi, hayata geçirildi. UNESCO geçici miras listesindeki Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan müze, diğer müzelerden farkı ile göze çarpıyor. Harput Musikisinin tanıtılması amacıyla hayata geçirilen müzede, musikide kullanılan enstrümanlar, çaydaçıra oyununu ve kürsübaşını yansıtan bal mumundan heykeller ile karaoke salonu bulunuyor. İçeri girenlerin mest olduğu müze vatandaşla ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Aynı zamanda kurulan kiosk cihazları ile sanatçılar ve Harput Musikisi hakkında ziyaretçiler bilgi edinebiliyor. 3 katlı olan müzenin en alt katında ise Kürsübaşı geleneği yaşatılıyor.

Müze hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın adaylığı döneminde 11 ana başlıkta 100 proje vaadi vardı. O projeler içerisinde şehrin turizmine katkı sunulacak projelerde vardı. Bunlardan biri de Harput Musiki Müzesi’ydi. Bu projeyle Harput musikini insanımıza tanıtmak istedik. Harput musikisinde kullanılan enstrümanları sergilemek istedik. Aynı zaman folklorumuzda kullanılan kıyafetleri sergilemeyi amaçladık" dedi.

Müzenin 3 katlı olduğunu aktaran Bilginoğlu, "Üst katta karaoke denilen kapalı bir mekan oluşturduk. Diğer odada Harput Musikisinin geçmişini video ve sinema gösterisi olarak ortaya koyan bir mekan oluşturduk. Giriş katında musikide kullanılan enstrümanlarımızın sergilendiği, kürsübaşını ve çayda çıra oyununu sembolize eden mumya heykellerimizle çok farklı bir ortam oluşturduk. Müzemiz içerisinde şuanda 7 tane kiosk cihazı ile bilgiler veriyoruz. Elazığ ve Harput musikisine hizmet etmiş sanatçıları ve tarihini anlatan bilgiler yüklü. En alt katta ise cumartesi günleri halkımız açık bir kürsübaşı dinletisi verilebilecek güzel bir mekan oluşturuldu. Şuan itibari vatandaşlarımız çok güzel ilgi gösteriyor. Gelenler, çok değişik bir ortamda olduklarını, beğendiklerini ifade ediyor. Bu Harput için çok önemli bir projeydi. Yakında Basın Müzesi ve Gastronomi Müzesi’de hizmete girecek" diye konuştu.