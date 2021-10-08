Ziftle Resim Çizmesiyle Ünlü Mardin'li Nurettin Çakmak, Sanatını Berlin'de Sergileyecek

Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 2002 yılında mezun olan ve yaklaşık 20 yıldır zift ile resim sanatında kendine özgü bir tarz oluşturan ressam Nurettin Çakmak, sergi çalışmalarını tamamladı.

Mardin'in tarihi dokusunu Almanya'da sergileyecek olmanın heyecanını yaşayan Çakmak, "Üniversiteyi bitirir bitirmez hayalim olan atölyeyi açtım. İlk olarak yağlı boya çalıştım, daha sonra zift tekniğini keşfettim. Yaklaşık 20 yıldır zift tekniği üzerinde çalışıyorum. Bu çalışmalarımı Almanya'nın Berlin kentindeki Yunus Emre Enstitüsü'nde sergileyeceğim" dedi.20 yıldır Mardin’de yaşıyorum. Bu süre zarfında kentin mimari yapılarını, tarihi dokusunu ve kentte yaşayan önemli şahsiyetlerinin portrelerini çalışıyorum" diyen Çakmak, şunları söyledi: Yaklaşık 20 tablo ile Berlin'deki sergiye katılıyorum. İnşallah, haftaya bunları yetiştirip göndereceğim"

Berlin'e Yunus Emre Enstitüsü'nün daveti üzerine gideceğini ifade eden Çakmak, serginin 11- 17 Ekim tarihleri arasında sanatseverlere açık olacağını aktardı.



Sergide Mardin'in camileri, kiliseleri ve önemli şahsiyetlerinin portrelerinin yer alacak.