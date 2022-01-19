Zeytinyağlı Pırasa Tarifi
Pırasa oldukça düşük kalorili bir sebze. İçerisindeki lif oranının yüksek olması sebebiyle de çoğunluk tarafından tercih edilmekte. Pırasayı zeytinyağlı yapmak onu daha da lezzetli bir hale getiriyor. Özellikle çocukların çoğunluğunun pırasa yemeyi sevmediği bilinen bir gerçek fakat bu tarifle bu klişeden de kurtulmanızı umuyoruz...
Zeytinyağlı Pırasa Tarifi İçin Malzemeler
5 adet pırasa
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım kahve fincanı pirinç
2 adet havuç
1 adet kuru soğan
Yarım limon suyu
2 adet domates
1 çay kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı sıcak su
Tuz
Zeytinyağlı Pırasa Tarifi Nasıl Yapılır?
Zeytinyağlı pırasa yapmak için, öncelikle pırasalar temizlenir. Yeşil kısımları atılır.
Uzunlamasına baklava dilimleri gibi, üç parmak eninde doğranır. Su içerisine atılır.
Halkalar halinde ince ince doğranmış soğan, yağ içinde hafifçe pembeleşinceye kadar kavrulur.
Yarım parmak uzunluğunda kesilmiş havuçlar, varsa 2 adet ince doğranmış domatesle kavrulur.
Pırasalar bu malzemenin üzerine eklenir. 15-20 dakika kapatılarak kavrulur.
Kapağı açılır. 1,5 bardak su, yıkanmış pirinç, 1 çay kaşığı şeker, tuz katılır.
Yarım limon sıkılır ve karıştırılır.
Pırasalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirilir.
Sonrasında afiyet olsun...