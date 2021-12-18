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Zeytinburnu’nda geleceğin ustaları ödüllendirildi

Geleneksel sanatları geleceğe taşımayı amaçlayan 8’inci Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nda dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti. Ardından yarışmanın ödül töreni yapıldı.

Kültür Sanat 18.12.2021, 16:31
Zeytinburnu’nda geleceğin ustaları ödüllendirildi

Geleneksel sanatları geleceğe taşımayı amaçlayan 8’inci Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nda dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti. Ardından yarışmanın ödül töreni yapıldı.

8’inci Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nın ödülleri takdim edildi. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki törenle birlikte, geleneksel sanatları geleceğe taşımayı amaçlayan yarışmada ödül alan eserlerin yer aldığı serginin de açılışı yapıldı. Bu yıl 8’inci düzenlenen yarışmada hüsnü hat, tezhip, minyatür ve çini sanat dalında eserler veren sanatçılar ödüllendirildi. 4 branş ve 7 dalda düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından toplam 203 sanatçı eserleriyle katıldı.

“200’ü aşkın eser bu yıl yarışmaya geldi”

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nın 8’inci Sergi Açılışı ve Ödül Törenindeyiz. Bu yıl sekizincisini yapıyoruz. 4 dalda 7 kategoride ödül verdik. Biraz önce ödül alan teşvik dahil ödül alan eserlerin sergisinin açılışını yaptık. Bu sergi 24 Aralık’a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde açık kalacak. Bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Geleneksel sanatlar ancak yeniden üretilirse, yaşarsa anlam kazanır. Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak bu geleneksel sanatların, yeniden yorumlanmasında bir katkı sunmak üzere bunu yapıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda eser geldi. Jüri birbirinden kıymetli birbirinden güzel eserler arasından zorlu bir seçim yaptı. 200’ü aşkın eser bu yıl yarışmaya geldi. Yurt dışından 83 eser başvurdu. Bazı ödül alanların da yurt dışından yarışmacılar olduğunu biliyoruz. Şimdi de bu yarışma geleneksel sanatlar konusunda dünya çapında bir yarışma. Bu elbette bu payeye erişmesinde hem jürinin, kıymetli hocalarımızın hem de istikrarlı bir biçimde bunu sürdürüyor olmamızın çok büyük payı var. Ben emeği geçen bütün jüri üyelerine, kıymetli hocalarımıza, yarışmaya başvuran değerli sanatçılara, değerli sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum. Ödül alan sanatçılarımızı tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Teşvik ödülü aldık”

Teşvik ödülüne layık görülen hattat İbrahim Şengül, “Ben çok küçük yaşlarda hat sanatına ilgi duymaya başladım. Profesyonel olarak 2011 yılında sanat eğitimime başladım. Şu an tam 11 sene oldu. Yarılmalar tabii hattatları, bütün sanatkarları geliştiren durumlar. Bizler de bu yarışmalara bizi geliştirdiğini düşünerek katılmaya gayret ediyoruz. Bu geleceğin ustalarının hazırladığı yarışma da İsra Suresi 82’nci ayeti kerimeyi yazmaya gayret ettim. Nasip oldu, teşvik ödülü aldık. Tabii hazırlanma süreçleri eserin bitimine kadar çok meşakkat ve gayret isteyen durumlar. Zamanımızın çoğunu sanat hayatına, hat sanatına ayırmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde böyle güzel örnekler çıkıyor. Diğer sanatkarların da bu minvalde bu yarışmalara katıldığını bildiğimiz işin değişik yazılar, yazı türlerinde de tabii eserleri burada görmekteyiz. Teşvik ödülü ilk üçten sonra 2 tane teşvik ödülü veriliyor. Yani 5 tane ödül var dereceye giren, teşvik de onlardan bir tanesi” şeklinde konuştu.

“Hattatlar için en önemli bir ülke ve en önemli bir şehir İstanbul’dur”

Sülüs nesih dalında birinci olan Abdulrahman Hasan Ebrahim Al-Saeedi, “5 sene Türkiye’ye geldim hat için. Şükürler olsun yarışmada birinci oldum. Aslında hattatlar için en önemli bir ülke ve en önemli bir şehir İstanbul’dur. Çünkü her yerde hay var mesela camilerde hat, mezarlarda hat, sebillerde hat. Büyük hocalar hat için İstanbul’da yaşıyorlar. O yüzden hattatlar hem Türkiye’ye geliyorlar hem İstanbul’a” dedi.

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