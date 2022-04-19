Zeytinburnu Kültür Yayınları Dünya Kitap’ın “En İyiler”i arasında

Kitaplar ve yayınevleri ile ilgili 11 farklı kategoride ödül dağıtan ‘Dünya Kitap’, “Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü”nü Zeytinburnu Kültür Yayınları’na verdi.

29’uncu kez düzenlenen “Dünya Kitap Ödülleri” sahiplerini buldu. 2021 yılı içerisinde yayımlanan kitaplar arasından, 11 kategoride belirlenen eserler, Dünya Gazetesi abonelerinin oyları ile finale taşındı. ‘Dünya Kitap eki seçici kurulunun titiz çalışması ve abonelerin oylarıyla Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’na gitti. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları kütüphanesinde bugüne kadar basılan birbirinden değerli 109 adet kitap ve dergi bulunuyor.