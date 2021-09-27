Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nin yeni sezonu 1 Ekim’de başlıyor

ZKSM 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu’nu, 1 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Mehmed Özçay’ın “Ağaç Portreleri” fotoğraf sergisi ile açıyor. Sergi açılışının ardından program, saat 20.00’de İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nun konseri ile devam edecek. Açılışa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katılacak.

ZKSM sezon açılışı, 1 Ekim Cuma günü saat 18.00’de düzenlenen kokteyl ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlıyor. Kokteylin hemen ardından; Mehmed Özçay Fotoğraf Sergisi açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu ilçe protokolü yapacak. Akabinde saat 20.00’de İstanbul Modern Folk Müziği Topluluğu ZKSM’deki sanatseverlere müzik dinletisi sunacak. Sergi açılışı ve konser etkinliğine hem dışarıdan katılımcı kabul edilecek hem de online olarak takip etmek isteyenler için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nin Youtube kanalından canlı yayın yapılacak.

Yeni sezonda Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, birçok kategoride yenilenen etkinlikleriyle 2021 - 2022 kültür sanat sezonunu dopdolu içeriklerle karşılıyor. Seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi, konser gibi birçok alanda 2008 yılından itibaren adından söz ettiren ZKSM, bu sezon da takvimine kattığı yeni isimler ve etkinliklerle kültür sanat alanında gündem oluşturmaya devam edecek. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, bu yıl yeni seminer ve söyleşi serileri vasıtasıyla; Prof. Dr. Ömer Türker, Cemal Şakar, Samed Karagöz, Asım Öz, Murat D. Çekin, Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Prof. Dr. Haşim Şahin, Zeynep Arkan, Dr. Olcay Aydemir ve Doç. Dr. Murat Şentürk dinleyicilerle buluşacak.

Merkezefendi’de açılacak Zeytinburnu Kitapçısı’nda Zeynep Türkoğlu; her ay birbirinden kıymetli bir yazarı yeni kitabı vesilesiyle misafir edecek. Ayrıca kültür ve sanatın muhtelif alanlarında düşünen, üreten ve anlatan birçok isim de sezon boyunca ZKSM’de ağırlanacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Koro ve Toplulukları, Merkezefendi Dârul Kurrâsı’nda gerçekleşecek olan Nağmedâr dinletileri ile müzik severlerle buluşacak.

Kültür ve Sanata yön veren 2 isim ZKSM’de panelle anılacak

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Ekim ayında hem Hattat Halim Özyazıcı’yı hem de Şair Attilâ İlhan’ı anma paneli düzenleyecek. 8 Ekim Cuma günü saat 18.30’da Kazlıçeşme Sanat’ta Halûk Perk Araştırma Merkezi Koleksiyonu’nda yer alan envanterlerden oluşan “Hattat Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi” sanatseverlerle buluşacak. Serginin ardından ZKSM’de saat 20.00’de “Hattat Halim Özyazıcı Anma Paneli” düzenlenecek. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Hüsrev Subaşı’nın yapacağı panelde, Hattat Hasan Çelebi, Prof. Dr. Süleyman Berk ve Prof. Dr. Fatih Özkafa konuşmacı olarak yer alacak. Vefatının 16. yılı münasebetiyle 30 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleşecek “Attilâ İlhan Anma Paneli”nin oturum başkanlığını Prof. Dr. Yakup Çelik üstlenecek. Dr. Öğr. Üyesi Hale Sert, Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, Yazar Hayriye Ünal ve Yazar Hüseyin Etil de konuşmalarıyla panelde yer alacak.

ZKSM sahnesi tiyatro severleri bekliyor

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi sahnesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları’nın yetişkin ve çocuk oyunlarını, Zeytinburnu izleyicisiyle buluşturmaya bu sezon da devam edecek. Devlet Tiyatroları ve özel tiyatroların hazırladığı çocuk oyunları ise her pazar küçük sanatseverlerle buluşacak. Çocuk ve yetişkin tiyatrolarının yanı sıra haftanın her günü çocuk filmleri de ZKSM’de gösterimde olacak.

Pandemi döneminde etkinlikler onlıne olarak yayınlandı

Geçtiğimiz dönem pandemi sebebiyle sadece yarım sezon izleyici katılımıyla gerçekleşen ZKSM etkinliklerinde toplam 3 bin 49 kişiye hizmet verildi. Pandemi sonrasında ise ZeytinburnuKSM Youtube kanalından yapılan canlı yayınlarla etkinlikler izleyiciyle buluştu. ZKSM etkinlik programında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları’nın yanı sıra Güzel Sanatlar Koro Toplulukları’na da yer verildi. Tasavvuf, edebiyat, düşünce, felsefe, müzik tarihi, matbuat tarihi konularında alanında uzman kişiler tarafından aylık seminer ve söyleşiler gerçekleştirildi.