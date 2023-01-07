Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde yılın ilk sergisi açıldı

Zeytinburnu’nda 2023 yılının ilk sergisi için yüzlerce esere imza atmış Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen’in “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisine ev sahipliği yaptı. Açılışa, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde 2023 yılının ilk sergisi, M. Zahit Büyükişliyen’in “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisi oldu. Serginin açılışına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışın ardından Başkan Arısoy sergiyi gezip, Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen ‘den sergi hakkında bildi aldı.

Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen tarafından Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi’nde açılan sergide 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, tüm dünyanın dikkat kesildiği meseleler olan hava kirliliği, göç ya da çarpık kentleşme gibi konulara dikkat çekiyor. Bu konular sanatın konusu olabilir mi, diye yadırganmayı göze alan sanatçı 50 yılı aşkın bir zamandır üretmeye devam ediyor.

“Kazlıçeşme sanat yolculuğu için büyük bir adım”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Kazlıçeşme Sanat yeni ve büyük bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Ömrünün 45 yılını sanatla eğitimine adamış Zahit Büyükişleyen’in retrospektif sergisini biraz önce açtık. Kazlıçeşme Sanat’ta, bu sergi 19 Mart 2023 kadar açık kalacak. Gerçekten iyi ve büyük bir sergi. Kazlıçeşme sanat yolculuğu için büyük bir adım” şeklinde konuştu.

Sanatseverler, “Yeldeğirmenlerine Karşı” retrospektif sergisini 19 Mart’a kadar pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00 - 18.00 saatleri arasında Kazlıçeşme Sanat’ta ziyaret edebilecek.