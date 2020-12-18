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Zeynep Bastık’tan yeni single çalışması “ Boş Yapma”
Zeynep Bastık "Boş Yapma" ile iddialı serisine devam ediyor!
Kültür Sanat 18.12.2020, 08:56
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Üretimine, teklileriyle ve iş birliktelikleriyle devam eden Zeynep Bastık "Boş Yapma" ile iddialı serisine bir yenisini daha ekliyor.
“Boş Yapma” adlı şarkının sözü ve müziği, pek çok başarılı parçanın düzenlemesinde de adından sıkça bahsettiren Serhat Şensesli imzası taşımakta.
Zeynep Bastık “Boş Yapma” Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.
Künye bilgileri;
Zeynep Bastık – Boş Yapma
Söz- Müzik : Serhat Şensesli
Aranje: Serhat Şensesli
Mix - Mastering: Barış Büyük
Yapım Şirketi : Hypers Music
9°
parçalı bulutlu
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|11
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|12
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|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|11
|18
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|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
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|15
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|12
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|12
|14
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|11
|11
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|11
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|14
|24
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|23
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|22
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|14
|20
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|13
|15
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|13
|14
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|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
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|O
|P
|1. Liverpool
|13
|28
|2. Tottenham
|13
|25
|3. Southampton
|13
|24
|4. Leicester City
|13
|24
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|13
|23
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|12
|23
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|13
|22
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|13
|21
|9. Man City
|12
|20
|10. Wolverhampton
|13
|20
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|11
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|13
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|13
|17
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|12
|17
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|13
|14
|16. Brighton
|13
|11
|17. Burnley
|12
|10
|18. Fulham
|13
|9
|19. West Bromwich
|13
|7
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|13
|1
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|1. Atletico Madrid
|11
|26
|2. Real Sociedad
|14
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Barcelona
|12
|20
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|11
|19
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|12
|18
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|13
|18
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|13
|16
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|13
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|15
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|13
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|12
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