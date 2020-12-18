Zeynep Bastık’tan yeni single çalışması “ Boş Yapma”

Üretimine, teklileriyle ve iş birliktelikleriyle devam eden Zeynep Bastık "Boş Yapma" ile iddialı serisine bir yenisini daha ekliyor.

“Boş Yapma” adlı şarkının sözü ve müziği, pek çok başarılı parçanın düzenlemesinde de adından sıkça bahsettiren Serhat Şensesli imzası taşımakta.

Zeynep Bastık “Boş Yapma” Hypers Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Künye bilgileri;

Zeynep Bastık – Boş Yapma

Söz- Müzik : Serhat Şensesli

Aranje: Serhat Şensesli

Mix - Mastering: Barış Büyük

Yapım Şirketi : Hypers Music