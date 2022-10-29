“Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü” kitabı çıktı

“Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü” kitabının tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda Prof. Dr. Zeren Tanındı’ya 8. Gümüş Lale Ödülü takdim edildi.

Geleneksel Sanatlar Derneği’nin katkılarıyla Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Zeren Tanındı adına “Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü” kitabı hazırlandı. Kitabın tanıtım toplantısı Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında Prof. Dr. Zeren Tanındı’ya 8. Gümüş Lale Ödülü verildi. Prof. Dr. Zeren Tanındı’yla yolları kesişmiş, alanında uzman meslektaşlarının kaleme aldığı 50’den fazla makaleden ve hatıra yazısından oluşan "Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü" başlıklı eserin tanıtımı çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Vefa niteliğindeki kitabın danışmanlığını Prof. Dr. Serpil Bağcı yaptı. Geleneksel Sanatlar Derneği’nin (GSD) desteklediği Armağan Kitapları serisinin dördüncüsü olan eser, Prof. Dr. Tanındı ile lisansüstü çalışmalarını yürüten eski öğrencileri ve şimdiki meslektaşları Doç. Dr. Aslıhan Erkmen ve Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Tamcan Parladır’ın girişimi ve editörlüğü, Gönül Kaya’nın da tasarımıyla hayata geçirildi. El yazma alanının klasik konularının yanı sıra kodikoloji, konservasyon, okuma ve biriktirme kültürü gibi farklı alanları da ele alan Zeren Tanındı Armağanı: İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü’nde, Zeren Tanındı için özel olarak yazılan makalelerle birlikte daha önce incelenmemiş konu ve eserleri kapsayan özgün yazılar bulunuyor.

“önemli hocalarımızın eserlerini gelecek nesillere aktarmak için kitaplaştırıyoruz”

Konuyla ilgili konuşan Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akcan, “Türkiye olarak çok zengin bir kültür ve medeniyet birikimine sahip ülkeyiz. Biz de bu sahip olduğumuz kültür ve medeniyet birikimi alanında önemli hocalarımızın eserlerini ve onlar için hazırlanan yayınları gelecek nesillere aktarmak için bu şekilde kitaplaştırıyoruz. Zeren Hoca özellikle islam kitap sanatlarında dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi. Topkapı Sarayı başta olmak üzere Sakıp Sabancı Müzesi ve Uludağ Üniversitesi’nde bugüne kadar çalışmalar yaptı. Biz de GSD olarak kendisiyle bugüne kadar pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Aynı zamanda kendisi üyemiz. Böylesi önemli bir kitapla da hocamıza vefa göstermiş oluyoruz” açıklamasında bulundu.