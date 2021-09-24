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Zeki Müren, vefat yıl dönümünde anıldı

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 25’inci müzeye çevrilen evinde mevlit okutularak anıldı.

Kültür Sanat 24.09.2021, 17:23
Zeki Müren, vefat yıl dönümünde anıldı

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 25’inci müzeye çevrilen evinde mevlit okutularak anıldı.

Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Sanat Güneşi Zeki Müren anısına Bodrum’da uzun yıllar yaşadığı ve vefatından sonra da Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen evinde bir anma programı gerçekleştirildi. Zeki Müren Müzesi’nde gerçekleştirilen programda merhum sanatçının anısına mevlit okutuldu, Sanat Güneşi için dualar edildi. Mevlit programı esnasında sanatçının müzeye dönüştürülen evi Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Zeki Müren Sanat Müzesi’nde ise her sene halka açık olarak okutulan mevlit, bu sene halka kapalı olarak, Bodrum Belediyesi, TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfının web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan link üzerinden canlı olarak yayımlandı. Müzenin kapısının önünde ise bazı vatandaşlar dua okurken, halka, lokma ikramında bulunuldu.

Öte yandan Zeki Müren’in eşyaları ise evin her köşesinde sergileniyor. Giydiği kıyafetlerden, taktığı takılara, mücevherlerinden, kullandığı özel eşyaları, plakları, fotoğrafları, mektupları ve arabası da Zeki Müren müzesinde sergileniyor.

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