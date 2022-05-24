ZBEÜ’de Türk Mutfağı ve Zonguldak Mutfağı konuşuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Türk Mutfağı ve Zonguldak Mutfağı konuşuldu. Zonguldak’ın yöresel lezzetlerinin dikkat çekildiği panelde yöresel pazarlardaki çeşitliliğe de vurgu yapıldı.

ZBEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panelde "Türk Mutfağı ve Zonguldak Mutfağı’nın Dünü, Bugünü, Yarını" konuşuldu. Devrek MYO Aşçılık Programı Doktor Öğretim Üyesi İhsan Kazkondu, Türk Mutfağı’nda Zonguldak’ın önemine dikkat çekti. Devrek ilçesindeki yöresel lezzetlerin yanı sıra yöresel pazarların da canlılığına dikkat çeken Kazkondu, katıldıkları yarışmalarda Türkiye ikinciliği gibi bir çok dereceler elde ettiklerini vurguladı. Kazkondu, katıldıkları uluslararası yarışmalarda yöresel lezzetlere yer verdiklerinin altını çizdi.

Yöresel restoranların olmayışının dezavantaj olduğunu ifade eden Kazkondu, Ömür Akkor’un Gözünden Zonguldak Mutfağı ve Kültürü çalışmasına ilişkin bilgiler aktardı. Osmanlı Mutfağı’nın önemine de değinen Kazkondu, günümüzde de Türk gastronomisinin zirve bir noktada olduğunun söylenebileceğini ifade etti.

(OA