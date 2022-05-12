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’Zamanın Eskitemedikleri’ sergisi kapılarını açtı

22 Mayıs tarihlerinde Eminönü Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür Sanat 12.05.2022, 14:02
’Zamanın Eskitemedikleri’ sergisi kapılarını açtı

22 Mayıs tarihlerinde Eminönü Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kültürel mirasları yarına taşımak amacıyla gerçekleştirdiği sanat etkinlikleri kapsamında, Eminönü Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda ’Zamanın Eskitemedikleri’ sergisini açtı. Serginin açılışı İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve çini sanatçısı Kübra Erdoğar tarafından yapıldı. Sergide yer alan çini eserler geleneksel yöntemlerle yapılırken, eserlerde lale, hatai ve penç motifleri yer alıyor. Çok sayıda sanatseverin katılım gösterdiği sergi, 22 Mayıs tarihine kadar Eminönü Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda ziyaretçilere açık olacak.

"Kültüre, sanata, edebiyata yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım demektir"

Kurdeler kesiminin ardından açıklamalarda bulunan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, "Zamanın Eskitemedikleri’ çini sergimizi ziyarete açtık. İTO olarak her daim sanatın ve sanatçının yanında olmaya gayret ediyoruz. Biz sadece ekonomik ve sektörel hedefleri amaçlamıyoruz. Sosyal ve kültürel çalışmalarımızla kültür ve sanat camiamıza destek olan çalışmalar yapıyoruz. 2009’da restorasyonunu tamamladığımız Yeni Cami Hünkar Kasrı’nda sanatımıza ve sanatçılarımıza yer açıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkelerin ve toplumların geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayan sadece maddi güçleri değildir. Bundan ziyade sanat ve medeniyet birikimleridir. Kültüre, sanata, edebiyata yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım demektir. Özgün eserleri veya hizmetleriyle öne çıkan değerlerimiz için ne yapsak azdır. Kültür ve sanat hayatımıza çok önemli katkılarda bulunan herkese müteşekkiriz. Sanatçılarımız, yazarlarımız, şairlerimiz her türlü iltifatı fazlasıyla hak ediyor. Biz de bu şiardan ayrılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve yarınlara taşımak için projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kübra Erdoğar’a bu yolda bize eserleriyle destek olduğu için şükranlarımı sunuyorum. Sanatçımız aslında bir fizikçi ve doktora çalışmalarına devam ediyor. Sanatçımız çini sanatı üzerine çalışmaya devam ediyor. Asırlık ve köklü bir geçmişe sahip olan çini, geleneksel Türk el sanatları alanında kültürel bir miras olarak başköşede yerini alır. Camilerimiz başta olmak üzere bütün tarihi eserlerimiz çininin ince çizgileriyle ve dokunuşuyla farklı bir estetik kazanmıştır. Hatta Türk Çini Sanatı, medeniyetimizi tarihi form ve inceliklerle kültürel bir miras olarak evlerimize kadar taşımıştır. Kütahya Çinisi, İznik Çinisi birer dünya markasıdır. Dünden bugün sabrın ve emeğin mükafatını topraktan açan motiflerle bize gösteren sanatçılarımıza ve zanaatkarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sergimizin hayırlara, güzelliklere ve özellikle yeni sanatçılarımızın doğmasına, gelişmesine vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çini sanatçısı Kübra Erdoğar ise "2016 yılından beri çini sanatıyla uğraşıyorum. Çini eserlerinde genellikle kırmızı ve kobalt mavisi renkler bulunur. Eserlerimde lale, hatailer ve penç motifleri bulunuyor. Eserlerde geleneksel motifler var. Bu eserleri geleneksel yöntemlerle hazırladım" dedi.

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