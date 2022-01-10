Yüzyıllardır yaşatılan kültür: Yarenlik

Orta Asya’daki Türk kültürünü hatırlatan "Yaren kültürü", Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşatılmaya devam ediyor. Pandemi sürecinin ardından, Yaren meclisi 2 yıl sonra yeniden toplandı.

Yüzyıllardır devam eden ve Orta Asya’daki Türk kültürünü hatırlatan "Yaren kültürü", Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşatılıyor. Çankırı ve Kastamonu çevresinde süren "Yaren kültürü" ile Oğuzlardan günümüze kadar gelen Türk geleneklerini yaşatmak amaçlanıyor. ’yaren meclisi’nde bir araya gelen ’yaren’ler, seyirlik oyunlar oynayıp, sohbet ve muhabbet edilerek hoşça vakit geçiriyor. Oğuz boylarını temsil eden ’yaren’lerin buluştuğu toplantıya ise “Ocak yakmak” adı veriliyor.

2 yıl sonra yeniden toplandı

Yaşatılmaya çalışılan kültürün en önemli öğelerinden olan Tosya ilçesindeki yaren meclisi, pandemi sebebi ile 2 yıldır toplanamıyordu. 2 yıl sonra, Tosya Yaren Meclisi’nde yeniden bir araya gelen yarenler, ’yaren ocağı’nı yeniden yaktı. Geceye pandemi sebebi ile kısıtlı sayıda davetli katıldı. Sezonun ilk ocağının yandığını belirten Başağa Fatih Lepeci, Yaren Meclisi ve Yaren Kültürü hakkında katılımcılara bilgi verdi. Tosya Yaren Meclisi Başağası Fatih Lepeci ve Küçükağa İsmail Bazlamatçı, davetlilere ‘hoş geldiniz’ dedikten sonra müzik eşliğinde açılış karşılama töreni yapıldı. Gecede yöreye has halk oyunları, söyleşiler yapılarak orta oyunları oynandı. Ayrıca davetlilere ikramlarda bulunuldu. Yaren ağaların sergilediği orta oyunlar, misafirlerden büyük ilgi gördü. Daha sonra misafirler, geleneksel Cezayir Marşı eşliğinde uğurlandı.

"Türk’ün örf ve adetlerini yaşatan bir kültürdür"

Yaren kültürü ile ilgili bilgi veren Tosya Yaren Meclisi Başağası Fatih Lepeci, "Yaren kültürü bizlere atalarımızdan miras kalan, Oğuzlar’dan günümüze kadar gelen, Türk’ün örf ve adetlerini yaşatan bir kültürdür" dedi.

"Yarenlerimiz 24 kişiden oluşmaktadır"

Yaren Meclisi Küçükağası İsmail Bazlamatçı ise Oğuz boylarını temsil eden yarenlerin gelenekleri yaşatmaya çalıştığını belirterek, "Yarenlerimiz 24 kişiden oluşmaktadır. Her bir yarenimiz, bir Oğuz boyunu temsil etmektedir. Kayı, Bayındır, Avşar gibi Oğuz boylarını temsil etmektedir" diye konuştu.