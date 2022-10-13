Yüzlerce yazar Kayseri’de kitapseverle buluşacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kitap Fuarı’nda yüzlerce yazar ve eserleri Kayserili kitapseverlerle buluşacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "5 üniversitesi, 325 bin ortaöğrenim öğrencisi ve yaklaşık 75 bin civarındaki üniversite öğrencisiyle ’Alimler Şehri’ olarak bilinen bir şehirde önemli bir çalışmaya imza atıyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından Kayseri Kitap Fuarı’nın beşincisi, 14-23 Ekim tarihlerinde kitapseverlerle buluşacak. Fuarda, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlber Ortaylı, Şükrü Erbaş ve Nihat Hatipoğlu gibi birbirinden ünlü yazarlar, okurlarıyla bir araya gelecek. Fuar hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "5 üniversitesi, 325 bin ortaöğrenim öğrencisi ve yaklaşık 75 bin civarındaki üniversite öğrencisiyle ’Alimler Şehri’ olarak bilinen bir şehirde önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Anadolu’nun önemli, Türkiye’nin de sayılı kitap fuarından birisini hayata geçiriyoruz. Hatırlarsanız; pandemi süreci olmasına karşın 800 binler civarında kitapseverler dostunun ziyaret ettiğini; yüzlerce yazarlarımızla, milyonlarca kitaplarla buluştuğunu gözlemledik. Şimdi de 300’ün üzerinde yazarımız yine bir o kadar yayınevimiz ve ziyaretçi sayısı olarak da milyona yakın katılım beklediğimiz bir fuarı daha hayata geçiriyoruz. Yarın saat 13.30’da inşallah yazarlarımızla, yayınevlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle Kayseri’de cıvıl cıvıl bir ortamda buluşacağız. Söyleşiler olacak, yazarlarımız kitaplarını imzalayacak. Elbette ki indirimli kitapların yanında bizim dağıtacağımız ücretsiz kitaplar söz konusu olacak. Ulaşım sorunu yok. Böyle bir anlayış içerisinde hep beraber gönül gönüle eğitim sevdalısı genç dostu belediye anlayışı içerisinde bu çalışmamızı hayata geçireceğiz. 300 civarında yazarımız katılıyor. Bunlar kamuoyunda bilinen, sevilen ve güvenilen ve herkesin takdir edeceği isimler olarak söyleyebilirim" dedi.